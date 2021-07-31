Даллас, США, 31 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» может обменять своего российского голкипера Антона Худобина. Об этом 31 июля сообщает издание The Dallas Morning News.

Sarah Connors Антон Худобин

По информации источника, после того, как «Даллас» приобрел вратаря Брэйдена Холтби в команде рассматривают возможность обмена одного из своих голкиперов.

При этом в завершившемся сезоне напарником 35-летнего российского хоккеиста был Джейк Отинжер. Также у клуба есть вратарь Бен Бишоп, пропустивший прошлый сезон из-за травмы.

Отметим, в минувшем сезоне Антон Худобин сыграл за «Даллас» в 32 матчах, отражая 90,5% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,54.