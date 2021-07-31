Москва, 31 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Большая часть российских пользователей электронных книжных сервисов считает лучшим примером дружбы из литературы отношения главных героев серии романов о волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании «Литрес».

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». Реж. Крис Коламбус. 2001. США — Великобритания Гарри Поттер

Электронные книжные сервисы «Литрес» и MyBook провели опрос, приуроченный к Международному дню дружбы — пользователям сервисов предложили назвать лучшие литературные примеры дружбы. В опросе приняло участие более полутора тысяч человек.

Наибольшая часть пользователей — около 64% респондентов — назвала лучшим примером дружбу Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер из серии книг Джоан Роулинг. Второе место среди наиболее ярких примеров дружбы заняли Шерлок Холмс и доктор Джон Ватсон из рассказов Артура Конан Дойля.

В пятёрку рейтинга также вошли главные герои романа «Три мушкетера» Александра Дюма, Лис и Маленький Принц из повести Антуана де Сент-Экзюпери, а также персонажи Эдуарда Успенского Чебурашка и крокодил Гена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае сервис MyBook представил результаты опроса, показавшего, что самым популярным литературным героем у детей в России является волшебник Гарри Поттер.