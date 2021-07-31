Кемерово, 31 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 31 июля, за прошедшие сутки выявлен 201 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 43, Новокузнецк — 38, Прокопьевск — 19, Мыски — 17 Ленинск-Кузнецкий — 13, Анжеро-Судженск — 12, Белово — десять, Осинники — восемь, Калтан — восемь, Киселевск — семь, Беловский МР — пять, Полысаево — четыре, Междуреченск — три, Тайга — три, Гурьевский МО — три, Таштагольский МР — два, Краснобродский — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Промышленновский МО — один, Яйский МО — один, Яшкинский МО — один»,— уточняет оперштаб.

За это же время 193 пациента выздоровели, пятеро скончались.

Всего в Кузбассе выявили 46 069 случаев заражения коронавирусом, 43 169 человек выздоровели, 978 пациентов скончались.