Роли, США, 31 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Российский нападающий Максим Летунов заключил соглашение с хоккейным клубом североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз». Об этом 31 июля сообщает канадский хоккейный сайт CapFriendly.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

Уточняется, что соглашение «Харрикейнз» с 25-летним российским хоккеистом рассчитано на один год. При этом его зарплата на уровне НХЛ составит $750 тыс. и $100 тыс. на уровне Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Отметим, до этого Максим Летунов на протяжении трех сезонов выступал в системе «Сан-Хосе Шаркс». Он сыграл три матча в НХЛ и забил в них один гол, также провел 139 встреч в АХЛ, набрав 83 (36 шайб + 47 результативных передач) очка.