31 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского политолога Юрия Дудкина о том, что депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук «токсичен» для действующей украинской власти ввиду того, что видит иной путь развития украинского государства. По словам Дудкина, в соответствии с анализом ситуации, сделанном Медведчуком, Украина не в столь отдаленной перспективе рискует прекратить существование.

Мирослава Романенко, , 10:50 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук «токсичен» для действующей украинской власти ввиду того, что видит иной путь развития украинского государства. Об этом в эфире канала NEWSONE заявил украинский политический эксперт Юрий Дудкин.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Украинский суд не смягчил меру пресечения Медведчуку

Украина, в соответствии с анализом Виктора Медведука, рискует в скором времени распасться и прекратить свое существование при нынешней политике.

«Виктор Медведчук для действующей власти токсичен. Он имеет абсолютно другую альтернативу развития государства… в абсолютно ином направлении… Анализ Виктора Медведчука действующей ситуации сегодня в стране неоднократно был им озвучен, — еще немного и мы перестанем существовать, мы распадёмся на удельные княжества, как это было в Древней Руси», — сказал эксперт.

По словам политолога, Медведчук еще два года назад предложил конкретный план относительно мира в Донбассе, стабилизации экономики, усовершенствование государственной системы управления, межгосударственных отношений, торгово-экономических отношений.

«[Медведчук] даже выполнял некоторые обязанности президента, ведя какие-то очень важные межгосударственные переговоры… Это и обмен удерживаемых лиц, снижение цены на газ на 25%, это и межпарламентская платформа «За мир»… Власть могла бы, воспользовавшись успехами Медведчука, записать себе в актив эти вещи…» — сказал эксперт.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

Также Дудкин напомнил, что Украина могла бы иметь собственную вакцину от коронавирусной инфекции благодаря переговорам, которые проводил Медведчук с российской стороной о передаче технологий производства вакцины «Спутник».

Заявление политолога обсудили на YuoTube-канале NEWSONE. Многие обратили внимание на слова Дудкина о грядущем распаде страны, отметив, что Украина уже распадается. Иные добавили, что в случае распада страны будет лучше. Были и те, кто указал на то, что в отношении России Медведчук, по их словам, якобы имеет лишь экономический интерес.

«И слава Богу, другого пути избавиться от хунты нет», — прокомментировал грядущий распад страны Georgiy R.

«А может, оно и к лучшему? «Распадемся на удельные княжества…» — отметил Вячеслав.

«Мы уже распались на удельные княжества!!! Осталось расколоть на ещё меньшие… В каждом хуторе свой князек», — отреагировала Юлия Васильевна.

«А потом последуют междоусобные разборки. Киевское княжество против Харьковского, но «виноват» будет, как всегда, Путин», — добавил Змеелов.

«Согласен со всеми думающими людьми: только разделение минимум на 4 части спасет население. Государство все равно сдохло еще в 2014 году при госперевороте. Нужно спасти хоть людей», — написал NemoVit Donbass.

«Лучше кошмарный конец, чем кошмар без конца!!!» — отреагировал Павел Р.

«Медведчук считает, что Россия будет спонсировать проект европейской Украины и ничего он не предлагает, не надо лапшу на уши вешать. Умерла, так умерла!» — считает Игорь В.

Александр Герасимов. Въезд в Сечь. Иллюстрация к повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 1952

«Медведчук хочет, чтобы было как при Кучме, — дешевые нефть и газ из России, а сапоги лизать Европе и Америке, и при этом орать России «не лезьте к нам, мы независимые». Давайте уж без нас — сами, сами», — пишет Николай К.

«От состава Украины отцепят прицепные вагоны! Прицепят к другим локомативам, и пойдут они по другому пути! А что останется — на запасной путь», — отметил Максим Б.

«Скорее бы, может, доживу…» — отреагировал Leonid O.

«Распадемся? Ну и Слава Богу тогда…» — добавил Адыг в Европе.

«Львов бы к Польше, зажили бы! Задолбало все, не знаешь, что завтра ждать от тех…» — пишет Свитлана Б.

«Ну распадутся, и слава Богу, надоели уже… И пусть живут как-нибудь маленькими княжествами. Достали блин уже. Раньше нормально относился к украинцам, а теперь не перевариваю…» — написал Igor D.

«Все-таки, несмотря на организационные таланты, товарищ Сталин был не прав! Пусть ему икается за 1939 год!» — отметил Serhiy P.

«Точнее, не прав Ленин, отдавший в 1922 году всю Новороссию», — подытожил Александр Б.

Читайте также: Медведчук заявил о грубых нарушениях в экспертизах, проведенных по его делу