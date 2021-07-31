Москва, 31 июля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Давление в переходной камере модуля «Звезда» Международной космической станции упало до 154 миллиметров ртутного столба. Об этом свидетельствуют переговоры экипажа станции с Центром управления полётами, которые транслируются на сайте американского аэрокосмического агентства NASA.

МКС

Во время предыдущего падения давления в этой камере в марте текущего года показатель падал до 465 миллиметров ртутного столба. В отсеках станции давление составляет около 730 миллиметров ртутного столба.

Проблема утечки воздуха на МКС возникла в 2019 году. После обследования станции космонавты обнаружили трещины в переходной камере модуля «Звезда».

Для устранения утечки на МКС был доставлен герметик и другие требуемые материалы. Однако экипажу станции не удалось устранить утечку.

В Роскосмосе сообщали, что утечка воздуха на МКС не угрожает экипажу станции. Необходимые запасы газов пополняются грузовыми кораблями.