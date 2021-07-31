Ханты-Мансийск, 31 июля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Югре до 9 августа продлён локдаун в Югорске и Советском. С 31 июля режим обязательной самоизоляции вводится в Урае. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

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В Югорске и Советском со 2 июля 2021 года был введён режим обязательной самоизоляции для всех граждан, за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса.

С 31 июля по 15 августа 2021 года режим обязательной самоизоляции вводится для жителей Урая, за исключением прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Во всех вышеуказанных городах запретили работу кинотеатров, фитнес-клубов, организаций общественного питания с 20:00 до 06:00.