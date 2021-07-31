Ханты-Мансийск, 31 июля, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 205 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 31 июля региональный оперативный штаб.

Сdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 202 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 31 июля в Югре зарегистрировано 65 345 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 61 610 человек, 939 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).