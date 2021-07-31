Москва, 31 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19» расконсервирован и подготовлен к заключительному этапу программы предполётных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Nasa.gov Союз МС-09

Корабль находился на хранении в техническом комплексе космодрома «Байконур» с января 2021 года. После расконсервации специалисты предприятий Роскосмоса провели тестовые включения аппаратуры и проверили состояние бортовых систем.

В ближайшее время на космодроме начнутся комплексные электроиспытания корабля, тестирование бортовой автоматики и проверка герметичности корпуса. Запуск запланирован на октябрь 2021 года.

Корабль «Союз МС-19» под управлением космонавта Антона Шкаплерова доставит на Международную космическую станцию режиссёра Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. Шипенко и Пересильд проведут на орбитальной станции две недели для съёмок научно-просветительского фильма «Вызов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле на МКС кораблём «Прогресс МС-17» была доставлена аппаратура для предстоящих киносъёмок.