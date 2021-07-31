Тюмень, 31 июля, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Тюменской области прекращено действие запрета на посещение лесов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на своих страницах в соцсетях 31 июля.

Лес

«Этот год выдался очень непростым: таких масштабных лесных пожаров в регионе не было последние 10 лет. Сложилось сразу несколько неблагоприятных природных и климатических факторов. Поэтому мы вынуждены были закрыть наши леса», — пояснил Александр Моор.

На сегодня, по уверению главы Тюменской области, благодаря решительным действиям пожарных авиабазы, их коллег из других регионов России, парашютистов-десантников «Авиалесоохраны», подразделений МЧС, Минобороны и добровольцев, в регионе справились с чрезвычайной ситуацией.

«Начиная с 31 июля, запрета на посещение лесов нет. Вместе с тем, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, поэтому в случае нахождения в лесу категорически запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор», — отметил Александр Моор.