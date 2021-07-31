Москва, 31 июля, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Современные смартфоны можно использовать для проверки подлинности бумажных банкнот с помощью специальных приложений. Об этом сообщила специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева агентству «Прайм».

Дарья Антонова ИА REGNUM Готовые банкноты

Эксперт рассказала, что основные признаки фальшивых купюр можно узнать с помощью приложения Центробанка «Банкноты Банка России». Развеять оставшиеся сомнения можно с помощью специальных приложений.

Например, одно из таких приложений — «Сканер фальшивых денег» — можно использовать для проверки банкнот с помощью камеры смартфона. Приложение распознаёт купюру, проверяя её на предмет подлинности. Можно проверять не только рублёвые банкноты, но другие валюты, включая доллары и евро.

Наиболее достоверным способом определения подлинности банкноты является использование приложения, которое проверяет купюры по базам данных. Ильичева отметила, что такие программы требуют определённой сноровки для использования, но являются наиболее точными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов посоветовал отключать на смартфонах сети Wi-Fi для понижения вероятности взлома устройства.