Тюмень, 31 июля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Тюмени промоют магистральные водопроводы, затем проведут работы на внутридомовых коммуникациях. Таким образом власти города совместно с «Росводоканал Тюменью» собираются справиться с резким запахом воды, которая поступает в дома горожан с Метелёвского водопровода, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающего предприятия.

Пресс-служба «Росводоканал Тюмень» Руслан Кухарук (второй слева) совещается с сотрудниками «Росводоканал Тюмень»

Тюменцы в последние две недели жалуются на невыносимый запах водопроводной воды.

«Ладони все шелушатся и потрескались до мяса и кашель до рвоты!», — пишут горожане в соцсетях.

«Запах воды спровоцировали водоросли, которые поднялись из-за резкого подъема воды в реке. Вероятной причиной резкого подъёма является вода, пришедшая к нам с верховья реки Туры. Запах вызывают молекулы геосмина, содержащиеся в водорослях. Водовоздушная промывка фильтров проводится дважды в день», — поясняют в «Росводоканале Тюмень».

На предприятии отмечают, что обновленный Велижанский водозабор в начале августа заработает в полную силу. После вывода на проектную мощность водозабора изменится баланс воды: 60% будет браться из подземных источников и 40% из реки Туры.

«Снизив нагрузку на Метелёвский водозабор мы приступим к работе. Реконструкция смесителей, отстойников и внедрение тонкослойных модулей позволят существенно повысить качество очистки воды», — сообщил генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов.

Кроме того, для ликвидации резкого запаха водопроводной воды будет очищена система водоснабжения. По инициативе главы Тюмени Руслана Кухарука к этой работе подключатся управляющие компании.