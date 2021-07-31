31 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Конфликты между учащимися украинцами и поляками – это симптом того, что обе стороны не собираются закрываться друг от друга. Украинские студенты в Польше – не маргиналы, но это слабый повод для радости. Дело в том, что студенческое сообщество не так велико на фоне основного населения Польши. Если в стенах университетов конфликты оканчиваются словесными перепалками, то в случае с дешёвой рабочей силой столкновения интересов всё чаще заканчиваются уголовными преступлениями.

Михаил Розен, , 10:22 — REGNUM В польских вузах стало появляться всё больше жалоб на «засилье» иностранных студентов. Возмущаются главным образом из-за украинцев, которые занимают места в престижных университетах. Может ли такая ситуация спровоцировать новый виток этнической напряжённости?

Польша и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Главное условие поступления в польский вуз — успешная сдача экзамена. Притом конкуренция серьёзная, проходные баллы для иностранцев и для поляков одинаковые. Кроме того, некоторые престижные вузы, например, университет имени Адама Мицкевича в Познани, приравнивают выпускные экзамены в других странах к польским. Это делает поступление для иностранцев заметно проще, на что жалуются сами поляки. Вот что пишет один из польских пользователей Twitter: «Ну как, студенты, учитесь там, где мечтали? Ниже приведён рейтинг поступающих на факультет психологии в университет им. Адама Мицкевича. Секрет в том, что украинские выпускные экзамены засчитывались так же, как польские. Может, нужно было учиться там (на Украине. — М. Р.)?»

Вузы выделяют квоты для иностранных студентов и так сдерживают их прирост. Тем не менее общее количество последних постоянно растёт, особенно это касается студентов с Украины и из Белоруссии. Это славянские страны, прибывающим оттуда легче освоить польский язык и влиться в общество. Особенно это касается молодёжи, которая не успевает обрасти большим числом социальных связей в собственной стране. Однако если доля белорусских студентов среди иностранных учащихся долгие годы не изменяется, то украинских даже растёт. Этот процесс происходит на фоне постепенного сокращения числа собственно польских студентов, что и приводит к напряжённости.

Украинцы Ghenady

Во многом рост наплыва приезжих можно объяснить выдачей «карт поляка» гражданам бывшего СССР, прежде всего, украинцам и белорусам. Она даёт возможность бесплатно учиться в польских университетах, затем в упрощённом порядке получить карту постоянного проживания и уже гражданство республики. Возможность учиться, жить и работать в Польше, а также в более богатых странах Евросоюза привлекает менее успешных соседей. К тому же те же Украина и Белоруссия имеют с Польшей общую границу, что привлекает тех студентов, которые не готовы уезжать слишком далеко от дома.

Минск при этом старается удержать своих дома: белорусам, обучавшимся в Польше, требуется подтвердить свои дипломы. Правда, эта практика появилась совсем недавно, в 2020 году. Куда более важной причиной меньшего числа белорусских студентов в Польше по сравнению с Россией является фактор Союзного государства. Уже долгое время белорусы могли поступать на бюджетные места в российских вузах по особой квоте. Финансирует эту программу Москва, которая постоянно расширяет число мест. С этого года приём упростили ещё больше: теперь результаты белорусского экзамена приравниваются к ЕГЭ. Не стоит забывать и про языковой барьер. Несмотря на схожесть славянских языков, для белорусов русский гораздо предпочтительнее польского.

Украинцы в Польше Poland-consult.com

Украинцы лишены подобных преференций, что вынуждает их больше ориентироваться на западные вузы, в частности, на польские. Дело и в стоимости обучения: даже если украинский студент не может претендовать на бесплатное обучение в Польше, остается привлекательным и платный вариант. По данным компании Quacquarelli Symonds (QS), в Польше цены на обучение колеблются в пределах 2300−3500 долларов в год, что ниже российских расценок. Согласно рейтингу университетов QS, в Польше куда больше престижных вузов, нежели на Украине: 19 против 8. Этот фактор тоже влияет на желание украинцев обучаться в соседней стране. В Белоруссии эта проблема стоит не так остро, так как она представлена в списке тремя университетами. С учётом того, что населения в республике в пять раз меньше, чем на Украине, ситуация для белорусских студентов выглядит более обнадёживающей.

Уровень жизни в Украине существенно ниже, чем в Белоруссии. Именно поэтому украинцы охотнее покидают свою страну. По словам посла Украины в Варшаве Андрея Дешицы, в Польше число украинских мигрантов за семь лет увеличилось в 2−3 раза и достигло 1,5 миллиона человек. Но это не совсем точная оценка, в 2018 году на тот момент министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович утверждал, что число мигрантов составляет порядка двух миллионов. Увеличение доли украинцев в Польше провоцирует межнациональные конфликты. ОБСЕ ведёт статистику преступлений на почве ненависти в Польше. Их число выросло с 2009 года по 2019 год в пять раз. В основном это затрагивает украинцев. Дело в тяжёлой общей истории, сопровождавшейся взаимными конфликтами, которые не угасли до сих пор. Будь украинец низкоквалифицированным мигрантом или студентом — полякам всё равно. С белорусами ситуация проще — они не чтят «героев» УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), устроивших геноцид поляков на Волыни.

Два украинца Цитата из хф Ночь перед Рождеством. реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР

Но неужели взаимная неприязнь встречается и в стенах вузов, где, напротив, необходимо тесное сотрудничество? Выпускник МГИМО, который учился в Варшавском университете по обмену в минувшем учебном году, согласился дать комментарий на условиях анонимности. Он замечает: «Я не сталкивался с агрессией. Мне задавали вопросы, касающиеся внешней политики России и общей с Польшей истории, однако я не ощущал давления, не было конфликта. Да, порой возникают разногласия между студентами, так как учащихся из Украины и Белоруссии в университете много. Так происходит и потому, что все общаются со всеми, не получается ситуации, когда украинцы общаются лишь со своими, а белорусы — со своими». Многое зависит и от людей, но в основном студенты разделяют личные отношения и политические взгляды, а преподаватели оценивают навыки, а не национальную принадлежность.

Вполне возможно, что конфликты между учащимися украинцами и поляками — это симптом того, что обе стороны не собираются закрываться друг от друга. Украинские студенты в Польше — не маргиналы, но это слабый повод для радости. Дело в том, что студенческое сообщество не так велико на фоне основного населения Польши. Если в стенах университетов конфликты оканчиваются словесными перепалками, то в случае с дешёвой рабочей силой столкновения интересов всё чаще заканчиваются уголовными преступлениями.