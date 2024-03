Оттава, 31 июля, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Бюджет первого сезона телесериала компании HBO «Одни из нас» составит около $200 млн, заявил премьер-министр канадской провинции Альберта Джейсон Кенни. Об этом сообщает портал Lethbridge News Now.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

Летом 2021 года в Альберте начались съёмки первого сезона телесериала по мотивам видеоигры The Last of Us. Глава правительства этой провинции рассказал, что компания HBO планирует тратить на этот проект более $200 млн в год.

Он добавил, что в случае успеха сериала HBO может выпустить до восьми сезонов. В этом случае общий бюджет проекта может превысить полтора миллиарда долларов.

Первая игра серии The Last of Us вышла в 2013 году. К 2018 году общий тираж игр этой серии превысил 17 млн.

В 2022 году должен выйти первый сезон телесериала «Одни из нас» по мотивам сюжета первой игры серии. Разработкой проекта руководят Крейг Мейзин и Нил Дракманн. Первый эпизод снимет российский режиссёр Кантемир Балагов. Главные роли в сериале исполнят Педро Паскаль, Белла Рамзи и Гэбриел Луна.