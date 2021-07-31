Порт-о-Пренс, 31 июля, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Гаитянский полицейский Уильям Моиз арестован по подозрению в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщила представитель Национальной полиции республики Мари Мишель Верье 30 июля в ходе пресс-конференции.

(сс) Alex Proimos Полиция Гаити

Офицер стал четвертым по счету сотрудником полиции, арестованным в рамках указанного расследования. Помимо него, под стражей находятся Бонни Грегори, Клипсон Шарль и Жан Эдди Шарль.

Всего по делу об убийстве президента были задержаны 27 человек. Еще шестеро объявлены в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля вдова Жовенеля Моиза Мартин Моиз вместе со своими детьми покинула Гаити и направилась на лечение в США.