Абакан, 31 июля, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Хакасии за сутки выявили 179 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 30 114 (с начала года — 12 741). Об этом 31 июля сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

Mz19.ru Вакцинация от коронавируса. Хакасия

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Наибольшее число заразившихся выявили в Абакане (66 человек) и Черногорске (35).

В стационарах проходят лечение 1255 (-21) пациентов с COVID-19. Из этого числа 17 (-5) — подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходит 5061 (+133) пациент.

Умерли за сутки в регионе 10 пациентов с коронавирусом — семь женщин в возрасте от 57 до 77 лет и трое мужчин в возрасте от 47 до 70 лет. Общее число летальных исходов с начала эпидемии достигло 760 (с начала года — 393).

За последние сутки в регионе завершили курс лечения и выздоровели 284 человека. С начала эпидемии — 26 513 человек (с начала года — 11 710).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Хакасии скончались шесть больных с диагнозом COVID-19.