Гавана, , 07:45 — REGNUM Попыткой оправдания блокады Кубы являются новые санкции, введенные США против кубинской полиции и ее руководства. Об этом 30 июля написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

Куба © ИА REGNUM

По его словам, указанные шаги дополняют «дезинформацию и агрессию» Вашингтона в адрес Гаваны. Паррилья также отметил, что, принимая в Белом доме проживающих в США кубинцев, американские власти вынашивают исключительно свои внутриполитические цели в штате Флорида.

По мнению министра, Белый дом стремится освоить избирательный потенциал в этом регионе и игнорирует интересы кубинского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило мнение ряда экспертов о том, что президент США Джо Байден желает завоевать голоса избирателей для Демпартии в штате Флорида путем введения новых санкций против Кубы.

Читайте ранее в этом сюжете: Reuters объяснило мотив Байдена для введения санкций против Кубы