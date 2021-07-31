Москва, 31 июля, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Минздрав России и МВД РФ прорабатывают систему взаимодействия, при котором в МВД будут автоматически передаваться данные о медицинских противопоказаниях к управлению транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД России.

Commons.wikimedia.org Образец водительского удостоверения

Система межведомственного взаимодействия прорабатывается в рамках работы над проектом нового федерального закона. Проект предусматривает законодательное закрепление информационного взаимодействия между МВД и Минздравом России.

В соответствии с этим проектом из учреждений Минздрава РФ в МВД будет автоматически передаваться информация при изменении медицинских показаний к управлению транспортными средствами. В настоящее время такие данные предоставляются гражданами только при получении водительского удостоверения.

В МВД отмечают, что эти изменения позволят избежать ситуаций, при которых граждане продолжают управлять транспортными средствами при медицинских противопоказаниях, выявленных после выдачи водительского удостоверения. Также при введении этой системы кандидаты в водители не должны будут представлять медицинское заключение на бумажном носителе при подаче документов для выдачи водительского удостоверения.

Ожидается, что изменения вступят в силу весной 2022 года. Список заболеваний, при которых ограничиваются права на управление транспортными средствами, утверждён постановлением правительства в декабре 2014 года.