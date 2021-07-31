Тюмень, 31 июля, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В Тюмени с 30 июня 2021 года ведутся поиски 9-летней Насти. Закрыт розыскной штаб, но волонтёры не теряют надежду найти ребёнка. сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МВД по Омской области Поиски человека

Настя пропала в районе Лесобазы. Девочка вышла утром из дома, зашла в магазин за сладким и собиралась в пансионат на улице Камчатской, где хотела благодаря бесплатному тамошнему интернету скачать игру.

Так как в пансионате девочку не нашли, предполагается, что за бесплатным Wi-Fi она могла направиться в дом № 40 на улице Судостроителей, где на четвёртом этаже ребятишки с Лесобазы ловят дармовой интернет.

Подозрителен и пожар в пансионате, который произошёл 1 июля 2021 года в одной из комнат. Некий мужчина сжигал вещи.

«Нам удалось узнать, что отец Насти, Сергей, и житель комнаты, где был пожар, были знакомы и даже вместе работали. Они халтурили», — сообщает портал 72.ru.

Напомним, по факту исчезновения Насти возбуждены два уголовных дела — о вероятном убийстве и за халатность сотрудников ведомства по делам несовершеннолетних. В поисках девочки были задействованы силы полиции, МЧС, военные, волонтёры. Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил награду за сведения о Насте в 500 тыс. рублей.