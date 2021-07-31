Багдад, 31 июля, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Не менее семи человек стали жертвами атаки боевиков группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на траурную процессию на севере Ирака. Об этом 30 июля передал телеканал Al Sumaria.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Инцидент произошел возле города Ясриб (провинция Салах-эд-Дин). Террористы напали на автомобиль похоронной службы. Среди погибших есть сотрудники указанной службы, а также силовики и мирные граждане. Еще 17 человек пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля на одном из рынков Багдада прогремел мощный взрыв, из-за которого погибли 25 человек и еще 47 получили ранения.