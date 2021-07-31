Москва, 31 июля, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Российские водители, которые имеют серьезные заболевания, могут быть автоматически лишены водительских прав, 30 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».

(сс) takahiro taguchi За рулем

Документ, который касается создания в России новой федеральной информационной системы, разработан МВД РФ совместно с Минздравом. Согласно инициативе, предлагается освободить водителей от необходимости предоставлять в ГИБДД справки о состоянии здоровья.

Их заменят электронные документы, которые будет передавать Минздрав. Медики должны будут оперативно доводить информацию до ГИБДД об обнаруженных у водителей заболеваниях, создающих угрозу при управлении транспортным средством.

После этого пациента направят на «внеочередное медицинское освидетельствование», а действие его водительских прав приостановят.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня научный центр безопасности дорожного движения МВД России предложил создать единый электронный медицинский реестр с заключениями о допуске водителей к управлению транспортными средствами.