Киев, 31 июля, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Тарифы на услуги ЖКХ в предстоящем отопительном сезоне на Украине вырастут на 70%, заявил 30 июля депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире телеканала «Украина 24».

Гривны

По его словам, к существенному подорожанию услуг привели действия спекулянтов, из-за которых на Украине не действуют 52 блока ТЭС из 78 имеющихся, а также не работали 5 блоков АЭС.

«Несложно спрогнозировать, что в отопительном сезоне 2021/2022 годов мы можем оказаться на пороге веерных отключений и существенного роста цен на энергоносители, что приведет к росту цен на коммунальные платежи. Это однозначно. Где-то на 70% цены на коммунальные платежи будут расти», — сказал он.

Волынец добавил, что энергетики не могут рассчитываться даже за дешевый уголь, добываемый на Украине. При этом министр энергетики Украины Герман Галущенко обещает покупать уголь за границей, который в разы дороже.

«Вчера на антикризисном штабе министр энергетики Галущенко сказал: мы купим уголь за границей. За какие деньги? Не лучше ли было бы сегодня выделить деньги из резервного фонда Кабмина для закупки угля у украинских угольных предприятий и улучшить ситуацию до сентября-октября? Но этого не делается», — объяснил депутат.

Ранее оператор ряда ТЭС Украины, государственная компания «Центрэнерго», заявила, что не может выполнять ремонтную программу и накапливать достаточные запасы угля на складах теплоэлектростанций к следующему отопительному сезону.