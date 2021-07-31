Тюмень, 31 июля, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Тюмень 31 июля 2021 года отмечает 435-летие города в двух форматах — оффлайн и онлайн. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Мост Влюблённых в честь юбилея Тюмени украсят праздничной подсветкой

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, большинство мероприятий, посвящённых юбилею Тюмени, жители и гости города могут увидеть на сайте www. dengoroda72.ru. Там же опубликовано расписание оффлайн-мероприятий.

В День города тюменцев ожидают видеозаписи праздничного концерта, спектаклей, экстремального шоу и лекции колокольных звонарей. На сайте опубликованы авторские подборки музыки, книг, стихов и кино о Тюмени. Любой желающий сможет принять участие в необычной игре с погружением (возможно использование VR-очков). Игра предлагает окунуться в прошлое, настоящее и будущее Тюмени, а также пройти тест на знание интересных фактов о городе.

В реальности можно будет посетить выставки, принять участие в арт-променаде по Набережной реки Туры или побывать в арт-пространстве на Масловском взвозе. Состоится общегородской салют в честь присвоения Тюмени звания «Города трудовой доблести». Праздничные фейерверки взлетят ввысь на набережной Туры и в районах города, сообщил мэр Тюмени Руслан Кухарук.

«При посещении мероприятий просим соблюдать дистанцию и масочный режим», — отметили в мэрии Тюмени.