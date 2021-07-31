Тегеран, 31 июля, 2021, 07:44 — ИА Регнум. 30 июля мужская сборная Ирана по футзалу одержала победу на Континентальном чемпионате по футзалу в Таиланде. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Сборная Ирана по футзалу уверенно выиграла континентальный чемпионат по футзалу в Таиланде после победы над хозяевами со счетом 5:1. Голы в игре забили Бехзад Азими (2 гола), Алиреза Рафийпур (2 гола) и Фархад Таваколи.

Сборная Ирана обыграла команду Узбекистана, чтобы выйти в финал этого турнира. Изначально команда находилась в группе B соревнований, победив Литву и Таджикистан, а также сыграв вничью со счетом 2:2 против Египта.

Команда участвует в турнире в рамках подготовки к чемпионату мира по футзалу 2021 года, который пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. Иран сыграет с Аргентиной, США и Сербией в группе F соревнований мирового класса.