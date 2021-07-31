Тегеран, 31 июля, 2021, 07:45 — ИА Регнум. 30 июля министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад высоко оценил отношения Тегерана и Дамаска и заявил, что связи его страны с Ираном стали образцом для подражания. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По данным официального сирийского информационного агентства SANA, Мекдад сделал эти замечания во время встречи с главой комиссии по внешней политике парламента Ирана Вахидом Джалалзаде и сопровождающей его делегацией в Дамаске.

Министр иностранных дел подчеркнул важную роль, которую иранский народ, правительство и члены парламента играют в поддержке стабильности Сирии и укреплении ее способности противостоять навязанной войне.

Мекдад также подтвердил поддержку своей страной Ирана перед лицом всех усилий, направленных на подрыв достижений Исламской Республики, и заявил, что сирийский народ уверен в способности Ирана преодолеть все экономические трудности, в частности американские санкции.

Стороны также рассмотрели двусторонние отношения и изучили пути их расширения во всех областях для решения стоящих перед государствами задач.

Джалалзаде указал на давнюю историю связей между двумя странами и сообщил, что нынешние двусторонние отношения основаны на сотрудничестве, а также всеобъемлющей взаимной поддержке.