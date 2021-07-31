Тегеран, 31 июля, 2021, 07:47 — ИА Регнум. 30 июля декан Казанского федерального университета России на встрече с послом Исламской Республики Иран Каземом Джалали призвал к расширению научных и образовательных связей с иранскими университетами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Во время визита посла Ирана в Казанский федеральный университет Ильшат Гафоров заявил, что в настоящее время в университете обучаются студенты из Ирана. Он отметил:

«Мы добиваемся расширения научных, исследовательских и академических связей с иранскими университетами».

«Университет осуществляет широкий спектр научно-исследовательской и образовательной деятельности в сфере нефти и газа, и в настоящее время мы реализуем крупные проекты в области углеводородов», — заявил Гафоров.

Он отметил, что 103 иранских студента также учатся в этом университете, подчеркнув, что из-за культурных корней между Татарстаном и Ираном в университете есть факультет иранистики.