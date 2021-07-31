Тегеран, , 07:47 — REGNUM 30 июля спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что парламенты Исламской Республики и Сирии ратифицируют всеобъемлющее соглашение, над которым обе страны работают уже более года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая перед журналистами по прибытии в Тегеран после четырехдневного визита в Сирию, Калибаф заявил, что в соответствии с завершением переговоров, проведенных в Дамаске, обе стороны начнут выполнять всеобъемлющее соглашение в течение следующих трех месяцев.

Калибаф отметил, что он и его делегация провели плодотворные переговоры с сирийскими властями о путях достижения экономических и торговых целей в отношениях между двумя странами.

В своем выступлении он обнародовал планы предстоящего визита премьер-министра Сирии в Тегеран, заявив, что Хусейн Арнус планирует принять участие в инаугурации избранного президента Ирана Ибрагима Раиси.

Спикер иранского парламента отметил, что ситуация в Сирии предоставляет Ирану исключительные торговые возможности.