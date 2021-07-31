Тегеран, 31 июля, 2021, 07:48 — ИА Регнум. 30 июля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил о готовности Тегерана помочь правительству Турции в тушении крупномасштабных лесных пожаров в южных провинциях страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде выразил сожаление в связи с крупным пожаром, который вспыхнул в южных провинциях Турции, причинив значительный материальный ущерб и приведя к гибели ряда турецких граждан.

Хатибзаде, объявив о солидарности Исламской Республики Иран с правительством и народом дружественной и братской страны Турции, передал соболезнования семьям погибших и заявил о готовности Исламской Республики Иран оказать помощь турецким властям.

Средиземноморский регион Турции борется с многочисленными лесными пожарами в трех провинциях, которые начались 28 июля. По меньшей мере три человека погибли в результате двух лесных пожаров, бушующих вблизи туристических прибрежных районов. Десятки других также были госпитализированы с ожогами.

Лесной пожар, вспыхнувший недалеко от средиземноморского города Манавгат в провинции Анталья, в значительной степени был локализован.