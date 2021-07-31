Тегеран, 31 июля, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Общий объём ненефтяной торговли Ирана вырос на 47 процентов за первые четыре месяца текущего иранского календарного года (21 марта — 22 июля) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил глава Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 июля.

По словам главы Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA) Мехди Мирашрафи, значительное увеличение торговли свидетельствует о том, что негативное влияние вспышки COVID-19 на внешнюю торговлю Ирана ослабло.

«Влияние пандемии на торговлю Ирана снизилось с 54 процентов в конце марта до 27 процентов в августе», — заявил Мирашрафи. Как сообщается, за упомянутые четыре месяца Иран импортировал товаров на сумму 13,7 миллиарда долларов, при этом объем экспорта в стоимостном выражении составил 10,9 миллиарда долларов.

Объем товарооборота оценивался примерно в 52 миллиона тонн, из которых более 38 миллионов тонн приходилось на экспорт и 13,8 миллиона тонн — на импортные товары.