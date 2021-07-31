Тегеран, 31 июля, 2021, 07:49 — ИА Регнум. 30 июля официальный представитель министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана заявил, что страна готова помочь правительству Турции в тушении крупномасштабных лесных пожаров в южных провинциях страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Нури Аль Ага заявил, что в соответствии с приказом бригадного генерала Амира Хатами, являющегося главой министерства обороны и материально-технического обеспечения, для проведения противопожарных операций в Турции было использовано несколько вертолетов и один самолет.

«Эта гуманитарная операция начнется, как только будет проведена необходимая координация», — отметил он.

Средиземноморский регион Турции борется с многочисленными лесными пожарами в трех провинциях, которые начались 28 июля. По меньшей мере три человека погибли в результате двух лесных пожаров, бушующих вблизи туристических прибрежных районов. Десятки других также были госпитализированы с ожогами.

Лесной пожар, вспыхнувший недалеко от средиземноморского города Манавгат в провинции Анталья, в значительной степени был локализован.