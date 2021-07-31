Тегеран, 31 июля, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Асгар Бешарати, оператор короткометражного фильма «Чал», получил награду за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Бучи (Италия). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 июля.

В интервью IRNA Асгар Бешарати отметил:

«Этот фильм был снят мной, при этом отредактирован и озвучен Мансуром Вахдани». Он подчеркнул: «Короткие 90 секунд произведения повествуют о борьбе не на жизнь, а на смерть между землей и водой».

«Чал» ранее участвовал в трех международных фестивалях короткометражных фильмов в Индонезии, Пакистане и Республике Бангладеш, в результате чего получил золотую медаль», — заявил Бешарати.

Иранец является одним из выдающихся фотографов и кинематографистов страны, сыграв ценную роль в ознакомлении жителей Ирана и всего мира с культурным, природным и островным туристическим потенциалом Персидского залива, снимая короткометражные фильмы на туристическую тематику.

Он начал свою профессиональную деятельность в области фотографии и документации в 2007 году, приняв участие в более чем 150 национальных и международных фестивалях.