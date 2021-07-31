Улан-Удэ, 31 июля, 2021, 06:17 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 198 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 52 572. Об этом утром 31 июля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Egov-buryatia.ru Врачи в Бурятии

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 25 854 случая заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли шесть пациентов с COVID-19 (всего умерли 1682 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 928 (-95) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 3732 (-202) человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 47 378 (+148) человек.

В реанимации остаются 114 пациентов в тяжёлом состоянии (54 — старше 65 лет). В том числе 58 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (30 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 74,7% — из 1241 перепрофилированной койки заняты 928.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии со 2 августа возобновят работу аттракционы в парках и местах отдыха.