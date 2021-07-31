Нью-Йорк, США, , 05:53 — REGNUM Президент США Джо Байден, вводя санкции против Кубы, руководствуется необходимостью завоевать голоса избирателей в штате Флорида для Демократической партии, сообщило 31 июля агентство Reuters со ссылкой на экспертные мнения.

Флаг Кубы Alex Graves

«1,5 миллиона американцев кубинского происхождения во Флориде активно проголосовали за республиканца Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. Получение их поддержки крайне важно для Демократической партии Байдена, чтобы закрепить колеблющееся состояние на президентских выборах 2024 года», — говорится в публикации.

Исполнительный директор американского Центра за свободную Кубу Джон Суарес объяснил, в свою очередь, что эффективная «кубинская политика» заставит Остров Свободы «перейти к обороне» и принесёт пользу Байдену.

«Если режим рухнет в период его президентства, это может изменить правила игры», — сказал Суарес.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под новые санкции США попали высокопоставленные чиновники кубинской полиции. Санкции предполагают блокировку активов на территории США и запрет на заключение сделок с указанными лицами.

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