Москва, 31 июля, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Одной из валют, обладающих потенциалом к росту, является рубль. Об этом 30 июля заявил агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Он пояснил, что такая ситуация обусловлена увеличением валютной выручки российских экспортеров, что стимулирует приток валюты в экономику и позитивно влияет на рубль. Кроме того, по мнению специалиста, положительной динамике способствуют минимальная с 2014 года мировая политическая напряженность и сделка по поводу завершения строительства «Северного потока — 2».

Однако, как отметил Тузов, России выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю, поскольку укрепление национальной валюты негативно сказывается на доходах бюджета, полученных от экспортных отчислений. Эксперт добавил, что еще одной валютой, которая может вырасти, но пока искусственно сдерживается государством, является китайский юань.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля Артем Тузов заявил, что к осени 2021 года российская валюта может укрепиться до 70 рублей за доллар США.