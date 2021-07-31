Рединг, Великобритания, 31 июля, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Европейская служба мониторинга атмосферы Коперника (CAMS) установила, что интенсивность пожаров в Турции, зарегистрированная по состоянию на 29 июля, была в четыре раза выше, чем когда-либо за всю историю наблюдений. Об этом пишет газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Спутниковый анализ, проведенный специалистами CAMS, показал, что за сутки интенсивность горения достигла 20 гигаватт.

«Эти цифры зашкаливают за последние 19 лет», — сказал старший научный сотрудник службы мониторинга Марк Паррингтон.

К 30 июля в Турции удалось локализовать 42 из 63 лесных пожаров. Сообщалось также, что в результате пожаров погибли четыре человека, тысячи были эвакуированы.