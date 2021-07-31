Вашингтон, 31 июля, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Лидерство в списке наиболее богатых людей мира потерял основатель Amazon Джефф Безос, уступив первое место владельцу компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно. Об этом 30 июля сообщил журнал Forbes.

U.S. Department of Defense Джефф Безос

Состояние нового лидера достигло $192,9 млрд. Безос в настоящий момент владеет $192,4 млрд. Из-за падения акций Amazon он потерял за день $13,9 млрд.

На третьей строчке указанного списка находится глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Он разбогател на $2,2 млрд и его текущие активы составляют $179,4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля американская корпорация Microsoft объявила о росте выручки на 18% по итогам 2020−2021 финансового года. За это время компания получила $168,1 млрд.