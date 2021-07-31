Москва, 31 июля, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Первые беспилотные грузовики в России будут испытаны на трассе М-11 «Нева» не позднее 2022 года, сообщил 30 июля заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов.

Цитата из видео Испытания КАМАЗа-беспилотника в Набережных Челнах. ПАО КАМАЗ Испытания беспилотного КАМАЗа

Подготовка к эксперименту, по его словам, ведётся в ежедневном формате на площадке ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

«В течение месяца подготовим совместную дорожную карту, чтобы обеспечить проведение экспериментов по запуску беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева» не позднее следующего года, а полноценное коммерческое внедрение — до 2024 года», — цитирует РИА Новости замминистра.

Богданов сообщил также, что внедрение беспилотного транспорта предусмотрено стратегией цифровой трансформации российской транспортной отрасли до 2030 года.

«Запуск беспилотных автомобилей на дорогах России позволит на 8% снизить количество погибших в ДТП к 2030 году. При этом использование, в частности, автономных грузовиков на 15% снизит себестоимость и на 25% повысит скорость перевозки грузов», — назвал он два главных приоритета при переходе на беспилотники.

Читайте также: В России могут продлить выдачу субсидий испытателям беспилотных авто

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на развитие беспилотных транспортных средств в России и на создание соответствующей для них инфраструктуры будет направлено свыше 800 млрд рублей до 2030 года.