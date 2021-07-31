Нью-Йорк, США, 31 июля, 2021, 04:00 — ИА Регнум. Атаку, совершенную боевиками на штаб-квартиру миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в городе Герат в Афганистане, осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом 30 июля говорится в заявлении заместителя официального представителя генсека Фархана Хака.

Un.org Антониу Гутерреш

В документе подчеркивается, что подобные действия запрещены международным законодательством и могут быть приравнены к военным преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нападение на базу ООН в Герате осудили власти США. При инциденте погиб один афганский полицейский и еще несколько получили ранения.