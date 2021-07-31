Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Американский Конгресс может лишить президента США Джо Байдена права на отказ от санкций против газопровода «Северный поток — 2», написал 30 июля журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик на своей странице в Twitter.

Газопровод «Северный поток — 2» Pjotr Mahhonin

Речь идёт о законопроекте о финансировании Госдепартамента в 2022 году. Поправку о «Северном потоке — 2» разработала представитель Демократической партии в палате представителей Конгресса Марси Каптур (от штата Огайо).

«Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность», — сказала она журналистам.

В палате представителей законопроект нашёл поддержку: за проголосовали 217 конгрессменов, против — 212. На следующем этапе законопроект должен принять Сенат, а затем документ отправят на подпись президенту.

Сам Байден ранее признал, что остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2» на этапе завершения невозможно.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден признал невозможность остановки строительства «Северного потока – 2»