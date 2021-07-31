Врач сообщила о накопленном опыте вакцинации беременных от COVID-19
Москва, 31 июля, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Медики в разных странах мира, включая Россию, получили достаточно информации о влиянии вакцинации от COVID-19 на беременность, чтобы исключить её из списка противопоказаний, сообщила международный эксперт в области репродуктивного здоровья и права, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в эфире радио Sputnik.
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«Совсем недавно в тех странах, где огромное число людей было вакцинировано, появились экспертные мнения о том, что после определенного срока вакцинация не вызывает негативного эффекта на внутриутробный эмбрион и на здоровье беременной женщины», — сказала она.
По словам Ерофеевой, прививка остаётся наиболее действенной защитой здоровья беременных, но определять, можно ли рекомендовать вакцинацию в том или ином конкретном случае, должен врач.
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Как сообщало ИА REGNUM, в России беременность исключили из списка противопоказаний для вакцинации c 1 июля 2021 года. Новые рекомендации по вакцинации населения 24 июля опубликовал Минздрав РФ.