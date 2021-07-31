Прага, 31 июля, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек направляется с рабочим визитом в Египет, где встретится с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси и проведёт переговоры с главой МИД Самехом Шукри. Об этом пресс-служба МИД Чехии вечером 30 июля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Египет

«Министр Якуб Кулганек посетит 31 июля и 1 августа Египет. В повестке дня встречи с президентом Сиси и министром иностранных дел Шукри. В ходе рабочего визита его будет сопровождать делегация деловых кругов», — говорится в сообщении.

В видеокомментарии к сообщению ведомства Кулганек уточнил, что в первой крупной зарубежной поездке его будут сопровождать представители 15 чешских компаний. По словам министра, Египет «является ключевым партнёром Евросоюза и Чехии» в Северной Африке как в экономике, так и в обеспечении безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Будапеште состоялась встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия).