Вашингтон, 31 июля, 2021, 02:44 — ИА Регнум. Соединённые Штаты, вероятно, введут новые ограничения в связи с распространением коронавируса, заявил 30 июля журналистам президент США Джо Байден.

(сс)marcn Джо Байден

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Его спросили, стоит ли ожидать от властей «новых рекомендаций» с новыми «ограничениями из-за COVID-19».

«Вероятнее всего, — ответил американский президент, и добавил, что удовлетворён темпами вакцинации в США. — Вчера был хороший день. Почти миллион человек сделали прививку».

По данным Всемирной организации здравоохранения, 29 июля в США зарегистрировали около 82,4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Число заболевших в стране с начала пандемии достигло 34,5 млн, из которых 607 тыс. умерли.