Багдад, 31 июля, 2021, 01:52 — ИА Регнум. Ракетному обстрелу подвергся завод одной из нефтяных компаний на севере Ирака, 31 июля передает телеканал Al Sumaria.

Vandenberg.af.mil Пуск ракеты

Речь идет о нефтеперерабатывающем предприятии в городе Байджи (провинция Салах-эд-Дин). Отмечается, что нападение было совершенно с использованием кустарно изготовленного снаряда. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля район «зеленой зоны» в Багдаде, где находится посольство США, обстреляли двумя ракетами.