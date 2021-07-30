Красноярск, 31 июля, 2021, 01:48 — ИА Регнум. В субботу, 31 июля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +24…+26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Лето

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В 06:00 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 31 июля на 1 августа ожидается до +13…+15 °C, облачно, без осадков.

Скорость ветра переменного направления 3−8 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В воскресенье, 1 августа, в Красноярске до +22…+24 °C днём и +13…+15 °C ночью, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.

В понедельник, 2 августа, в Красноярске ожидается до +23…+25 °C днём. Ночью — до +13…+15 °C. Облачно с прояснениями, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 31 июля в Туруханском районе и в Эвенкийском муниципальном районе (МР) местами ожидаются грозы. Ночью в южных районах Красноярского края сильные дожди. В Эвенкийском МР высокая пожарная опасность IV класса.

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