Нью-Йорк, США, 31 июля, 2021, 01:48 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 июля, последнего рабочего дня недели, снижением. Больше других потерял Nasdaq.

Биржа

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 149,06 пункта (0,42%), до уровня 35 084,53 пункта. S&P 500 потерял 23,89 пункта (0,54%), опустившись до уровня 4395,26 пункта. Nasdaq к завершению дня подешевел на 105,59 пункта (0,71%), снизившись до уровня 14 672,68 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,10 (0,14%), до уровня $73,72 за баррель.

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