Вашингтон, , 00:35 — REGNUM Полиция Кубы попала под новые санкции властей США, 30 июля сообщило на своем сайте американского министерства финансов.

Санкции

Ограничения также введены в отношении начальника кубинской полиции Оскара Кальехаса Валькарсе и его первого заместителя Эдди Сиерры Ариаса. Санкции предполагают блокировку активов на территории США и запрет на заключение сделок с указанными лицами.

В заявлении утверждается, что полиция Кубы и ее руководство якобы причастны «к подавлению протестов» в республике, которые начались 11 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля минфин США ввел санкции против кубинского министра обороны Альваро Лопеса Миеры и специальной бригады МВД латиноамериканской республики.

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