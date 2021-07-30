Буффало, США, 30 июля, 2021, 23:56 — ИА Регнум. «Баффало Сейбрз» на своем официальном сайте объявили о подписании нового контракта с нападающим Расмусом Асплундом.

(сс) Lisa Gansky Хоккеист «Баффало Сейбрз»

Сообщается, что стороны согласовали двухлетний контракт на общую сумму в 1,65 миллиона долларов. Средняя зарплата игрока составит 825 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Асплунд принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата и набрал 11 (7+4) очка.