Белград, 30 июля 2021, 23:50 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 30 июля провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич заявил, что он ожидает от турецкого лидера поддержки диалога Косово и Сербии, на что Эрдоган охотно согласился.
Напомним, ранее турецкий лидер пообещал лоббировать новые признания Косово. Также Эрдоган выразил надежду на то, что президент США Джо Байден поднимет косовский вопрос в ГА ООН этой осенью.
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