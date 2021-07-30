Белград, 30 июля, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 30 июля провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич заявил, что он ожидает от турецкого лидера поддержки диалога Косово и Сербии, на что Эрдоган охотно согласился.

Напомним, ранее турецкий лидер пообещал лоббировать новые признания Косово. Также Эрдоган выразил надежду на то, что президент США Джо Байден поднимет косовский вопрос в ГА ООН этой осенью.