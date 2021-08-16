Приштина, Сербия, 16 августа, 2021, 23:00 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 16 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 5646 образцов в крае выявили 740 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 48 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 116 979 случаев заражения, 106 157 пациентов уже здоровы. 2280 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, двое из них — 16 августа. Число активных случаев заражения составляет 8544.

Жители Косово могут вакцинироваться, по своему выбору, препаратами Pfizer или AstraZeneca. Вакцинация ведется с перерывами на выходные дни.